FC Bayern: Martínez vor Rückkehr nach Bilbao

Die Rückkehr von Javi Martínez (32) zu Athletic Bilbao zeichnet sich immer weiter ab. Nach Informationen der ‚Marca‘ hat sich der scheidende Sechser des FC Bayern mit den Basken, für die er bereits von 2006 bis 2012 aufgelaufen war, auf eine erneute Zusammenarbeit geeinigt.

Nun steht noch die Einigung zwischen den Klubs aus, scheint nach der Version des spanischen Fachblatts aber ebenfalls nicht mehr fern zu sein. Bayern fordere aktuell noch zwölf Millionen Euro, während Athletic auf einen Preisnachlass auf unter zehn Millionen hofft.

Martínez sei für eine Rückkehr in die Heimat bereit, auf Gehalt zu verzichten und trage so dazu bei, dass der Deal für Bilbao stemmbar wird. Die Freigabe der Münchner hat er längst in der Tasche. „Sein Vertrag gilt noch ein Jahr, und wir haben ihm zu verstehen gegeben, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen“, sagte zuletzt Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge.