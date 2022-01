PSG: Hoffnung auf Mbappé-Verbleib

Dass Kylian Mbappé Paris St. Germain im Sommer verlässt, ist entgegen zuletzt anderslautender Berichte wohl noch keineswegs entschieden. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, macht sich PSG weiterhin Hoffnung, dass der Superstar seinen auslaufenden Vertrag verlängert und den Avancen von Real Madrid widersteht. Die Pariser Tageszeitung berichtet, dass Mbappés „Überlegungen noch nicht abgeschlossen“ sind und der 23-Jährige „bei PSG glücklich“ ist.

Demnach hat Mbappé bisher „noch keine Entscheidung getroffen“. Der Franzose selbst wird in dem Bericht nicht zitiert und hält sich mit Äußerungen über seine Zukunft zurück. Der Rechtsfuß ist in dieser Saison erneut Leistungsträger beim französischen Vizemeister. Während Lionel Messi immer noch mit Eingewöhnungsschwierigkeiten kämpft und Neymar sich mit Verletzungen herumplagt, kann Mbappé 33 Torbeteiligungen in 25 Pflichtspieleinsätzen vorweisen.