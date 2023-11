Ndidi im Sommer nach Sevilla?

Mittelfeldspieler Wilfried Ndidi (26) von Leicester City könnte im kommenden Sommer beim FC Sevilla landen. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato gab es bereits ein Angebot der Andalusier, erste Gespräche zwischen Sevillas Sportdirektor Victor Orta und Ndidis Agent haben stattgefunden. Ndidis Fokus liegt aber vorerst darauf, zukünftig wieder in der Premier League zu spielen.

Nachdem der Mittelfeldmotor und Leicester im vergangenen Jahr in die englische Championship abgestiegen waren, ist der Nigerianer in dieser Saison ein wichtiger Bestandteil der Wiederaufstiegsmission. In zwölf von 16 möglichen Spielen stand er auf dem Platz und trägt seinen Anteil an der zwischenzeitlichen Tabellenführung.