Newcastle: Drei neue Kandidaten für den Trainerstuhl

Newcastle United verfolgt nach der 300-Milliarden-Übernahme ambitionierte Ziele und möchte dafür einen neuen Cheftrainer an Bord holen. Neueste Kandidaten sind dem ‚Daily Mirror‘ zufolge Paulo Fonesca (zuletzt AS Rom) und Steven Gerrard (Glasgow Rangers). Die ‚Sun‘ nennt zudem Graham Potter von Brighton & Hove Albion. Zuvor wurde bereits der Name Antonio Conte (zuletzt Inter Mailand) gehandelt.

Dass Noch-Trainer Steve Bruce seinen Job behalten darf, gilt als unwahrscheinlich. „Ich möchte gerne weitermachen, aber ich muss realistisch sein. Ich bin nicht dumm und weiß, was passieren kann, wenn neue Besitzer einen Klub übernehmen“, gibt sich der 60-Jährige gegenüber Sky Sports keinen Illusionen hin. Ohne Sieg und mit lediglich drei Punkten steht Newcastle zurzeit auf dem vorletzten Platz der Premier League-Tabelle. Das soll sich nach der Finanzspritze nun schnellstmöglich ändern – wohl mit einem neuen Trainer.