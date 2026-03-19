2. Bundesliga
DFB verringert Dzeko-Sperre
1 min.
@Maxppp
Edin Dzeko wird dem FC Schalke 04 doch nur ein Spiel rotgesperrt fehlen. Das ist das Ergebnis einer mündlichen Verhandlung des DFB-Sportgerichts vom heutigen Donnerstag, berichtet der ‚kicker‘. In der Folge muss der Goalgetter lediglich am Samstag (20:30 Uhr) gegen Darmstadt 98 aussetzen.
Unter der Anzeige geht's weiter
Ursprünglich wurde die Sperre auf zwei Partien festgelegt. Nun ist der Einspruch des Zweitliga-Tabellenführers aber von Erfolg gekrönt. Damit kann der 40-jährige Superstar, der eine Geldstrafe über 20.000 Euro zahlen muss, am 5. April gegen den Karlsruher SC wieder mit dabei sein.
FC Schalke 04 @s04 – 16:13
Einspruch erfolgreich: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Sperre für Edin Džeko von zwei Meisterschaftsspielen auf eine Partie reduziert und damit dem Einspruch des Spielers rechtgegeben. #S04Bei X ansehen
Zur Meldung ➡️
Zur Meldung ➡️
Update (16:15 Uhr:) Die Knappen haben das Urteil des Sportgerichts nun auch über die klubeigenen Kanäle bestätigt.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden