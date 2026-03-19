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Update 2. Bundesliga

DFB verringert Dzeko-Sperre

von Julian Jasch - Quelle: kicker
1 min.
Edin Dzeko zeigt die Richtung an @Maxppp

Edin Dzeko wird dem FC Schalke 04 doch nur ein Spiel rotgesperrt fehlen. Das ist das Ergebnis einer mündlichen Verhandlung des DFB-Sportgerichts vom heutigen Donnerstag, berichtet der ‚kicker‘. In der Folge muss der Goalgetter lediglich am Samstag (20:30 Uhr) gegen Darmstadt 98 aussetzen.

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Ursprünglich wurde die Sperre auf zwei Partien festgelegt. Nun ist der Einspruch des Zweitliga-Tabellenführers aber von Erfolg gekrönt. Damit kann der 40-jährige Superstar, der eine Geldstrafe über 20.000 Euro zahlen muss, am 5. April gegen den Karlsruher SC wieder mit dabei sein.

FC Schalke 04
Einspruch erfolgreich: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Sperre für Edin Džeko von zwei Meisterschaftsspielen auf eine Partie reduziert und damit dem Einspruch des Spielers rechtgegeben. #S04

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Update (16:15 Uhr:) Die Knappen haben das Urteil des Sportgerichts nun auch über die klubeigenen Kanäle bestätigt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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