VfB: Nartey zurück nach Dänemark?

Der FC Kopenhagen zieht offenbar eine Verpflichtung von Nikolas Nartey in Betracht. Laut einem Bericht der dänischen Zeitung ‚Ekstra Bladet‘ haben die Skandinavier bereits eine Anfrage beim VfB Stuttgart abgegeben. Der 21-Jährige ist vertraglich noch bis 2023 an die Schwaben gebunden.

Nartey gehört bei den Stuttgartern aktuell nur der zweiten Garde an. VfB-Coach Pellegrino Matarazzo setzte den Mittelfeldakteur in der laufenden Saison lediglich in acht Bundesliga-Partien ein. Den FC Kopenhagen kennt der Däne aus seiner Jugendzeit, dort hatte der Linksfuß schon zwischen 2013 und 2016 in den Nachwuchsmannschaften gespielt.