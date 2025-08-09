Valencia bindet begehrten Guerra

Die interessierten Premier League-Klubs ziehen im Poker um Javi Guerra leer aus. Der 22-jährige Mittelfeldspieler verlängert seinen Vertrag beim FC Valencia vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029.

Interesse am spanischen U21-Nationalspieler zeigten in den vergangenen Wochen der FC Arsenal, Aston Villa und vor allem Manchester United. 30 Millionen Euro wurden als mögliche Ablöse gehandelt. Ein möglicher Transfer ist vorerst aufgeschoben.