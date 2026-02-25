Menü Suche
Real: Mbappé deutlich länger raus?

von Remo Schatz - Quelle: L‘Équipe
Kylian Mbappé auf der Ersatzbank @Maxppp

Auf Kylian Mbappé (27) könnte eine deutlich längere Zwangspause zukommen als bislang angenommen. Wie die ‚L‘Équipe‘ berichtet, wird der Superstar zunächst eine zehntägige Pause einlegen, um das angeschlagene Knie zu schonen. Damit wird er neben dem Champions League-Rückspiel heute Abend (21 Uhr) gegen Benfica Lissabon auch die La Liga-Partien gegen den FC Getafe (2. März) und Celta Vigo (7. März) verpassen.

Laut der französischen Sportzeitung könnte das aber nicht ausreichen. Demnach besteht die Möglichkeit, dass Mbappé auch die anstehende Länderspielpause aussetzen und somit in einem möglichen Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zusehen muss.

