VfB: Last-Minute-Neuzugänge gleich im Kader

Erst am Deadline Day hat der VfB Stuttgart Finn Jeltsch (18) und Luca Jaquez (21) verpflichtet. Nur einen Tag später stehen die beiden Neuzugänge bereits im Kader für das Spiel im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg (20:45 Uhr). Beide nehmen zunächst allerdings auf der Bank Platz.

Sowohl Jeltsch, der vom 1. FC Nürnberg verpflichtet wurde, als auch der aus Luzern kommende Jaquez sind in der Defensive beheimatet. Dort geht es Sebastian Hoeneß gegen den FCA mit einer Viererkette an. Im Zentrum, wo sich die beiden Neuzugänge am wohlsten fühlen, spielen Ramon Hendriks (23) und Jeff Chabot (26). Keine 24 Stunden nach der Verpflichtung könnten dennoch beide Zugänge schon heute zum Einsatz kommen.