Bayer 04: Tapsoba reagiert auf Wechselgerüchte

Edmond Tapsoba könnte Bayer Leverkusen im Sommer womöglich verlassen. Nach der Partie gegen Borussia Dortmund (1:0) äußerte sich der 27-Jährige zu den aktuellen Spekulationen: „Am Ende werden wir sehen, was passiert. Wichtig ist, dass ich mich auf die restlichen Spiele der Saison konzentriere. Wir wollen wieder in die Champions League. Das ist der international wichtigste Wettbewerb. Dem Klub, der mir alles gibt, das zu geben, ist für mich das Wichtigste.“

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Tapsoba war 2020 für rund 20 Millionen Euro von Vitória Guimarães aus Portugal unters Bayer-Kreuz gewechselt und bestritt seitdem 264 Pflichtspiele für die Werkself. Der Innenverteidiger liebäugelt seit geraumer Zeit mit einem Wechsel in die Premier League. Sein 2028 auslaufender Vertrag in Leverkusen beinhaltet eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro. Der Burkinabé ist derzeit jedoch voll auf die Champions League-Qualifikation seiner Mannschaft konzentriert: „Wir müssen uns auf uns und unsere Spiele konzentrieren. Ich denke, dass andere Teams auch noch Punkte liegen lassen, dann müssen wir da sein. Es ist sehr wichtig fürs Selbstvertrauen, solche Spiele gegen Top-Mannschaften zu gewinnen.“