Kiel bedient sich beim HSV

Moritz Reimers schließt sich Holstein Kiel an. Wie die Störche offiziell mitteilen, wechselt der 19-jährige Offensivspieler zur kommenden Saison in den Norden Deutschlands und unterschreibt ein langfristiges Arbeitspapier bis 2030. Bevor der Youngster zu Beginn der aktuellen Spielzeit zum Profi-Kader des Hamburger SV stieß, durchlief er sämtliche Jugendmannschaften der Rothosen. In der laufenden Saison bringt es der sechsfache deutsche U19-Nationalspieler auf zehn Torbeteiligungen in 17 Regionalligaspielen für die HSV-Reserve.

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„Moritz hat sehr beständig überdurchschnittliche Leistungen in den Nachwuchsmannschaften des HSV und beim DFB gezeigt. In seiner ersten Herren-Saison in der Regionalliga ist er durch seine auffällige Spielweise hervorgestochen und hat sein großes Entwicklungspotenzial angedeutet. Wir freuen uns, dass wir ein Top-Talent aus Schleswig-Holstein langfristig an uns binden und er bei uns seine nächsten Schritte gehen kann“, wird Holstein-Geschäftsführer Olaf Rebbe in der offiziellen Pressemitteilung des Zweitligisten zitiert.