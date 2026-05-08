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Offiziell 2. Bundesliga

Kiel bedient sich beim HSV

von Tom Kunze - Quelle: holstein-kiel.de
1 min.
Moritz Reimers im HSV-Dress @Maxppp

Moritz Reimers schließt sich Holstein Kiel an. Wie die Störche offiziell mitteilen, wechselt der 19-jährige Offensivspieler zur kommenden Saison in den Norden Deutschlands und unterschreibt ein langfristiges Arbeitspapier bis 2030. Bevor der Youngster zu Beginn der aktuellen Spielzeit zum Profi-Kader des Hamburger SV stieß, durchlief er sämtliche Jugendmannschaften der Rothosen. In der laufenden Saison bringt es der sechsfache deutsche U19-Nationalspieler auf zehn Torbeteiligungen in 17 Regionalligaspielen für die HSV-Reserve.

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Holstein Kiel
Moin, Moritz Reimers! 🌊

Der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler und U19-Nationalspieler wechselt im Sommer vom Hamburger SV an die Förde und unterschreibt einen Vertrag über vier Jahre bis zum 30. Juni 2030. ✍🏼

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#KielAhoi 📷 Imago/Avanti
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„Moritz hat sehr beständig überdurchschnittliche Leistungen in den Nachwuchsmannschaften des HSV und beim DFB gezeigt. In seiner ersten Herren-Saison in der Regionalliga ist er durch seine auffällige Spielweise hervorgestochen und hat sein großes Entwicklungspotenzial angedeutet. Wir freuen uns, dass wir ein Top-Talent aus Schleswig-Holstein langfristig an uns binden und er bei uns seine nächsten Schritte gehen kann“, wird Holstein-Geschäftsführer Olaf Rebbe in der offiziellen Pressemitteilung des Zweitligisten zitiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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