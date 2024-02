Für Barça-Star: Will United Sancho eintauschen?

Wie es ab Sommer mit Jadon Sancho weitergeht, ist noch nicht sicher. Bis dahin spielt der Leihspieler von Manchester United für Borussia Dortmund und soll den Schwarz-Gelben dabei helfen, die Champions League-Qualifikation zu sichern. Angesprochen auf einen festen Wechsel zum BVB antwortete der Profi zuletzt noch nichtssagend: „Wir werden sehen, was passiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch auch wenn der BVB die notwendigen finanziellen Mittel auftreiben könnte, um den 23-Jährigen permanent zu verpflichten, müssen auch die Offiziellen von United den Daumen dafür heben. Laut ‚Daily Express‘ verfolgen die aktuell jedoch noch ganz andere Pläne. So könnte Sancho dem Bericht zufolge möglicherweise Teil eines Tauschdeals werden.

Lese-Tipp

Kontakt aufgenommen: Topklub mit Anfrage bei Tel

Beißen die Katalanen an?

United soll wieder verstärkt Interesse an Frenkie de Jong vom FC Barcelona zeigen. Trainer Erik ten Hag arbeitete bereits zu Ajax-Zeiten mit dem Mittelfeldspieler und würde ihn gerne im Old Trafford begrüßen. Dem Vernehmen nach fordern die Katalanen aber eine Ablöse im dreistelligen Millionenbereich für den niederländischen Nationalspieler – zu viel für United.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und hier kommt Sancho wieder ins Spiel. Der englische Flügelspieler wäre der englischen Tageszeitung zufolge ebenso ein Kandidat für ein Tauschangebot wie der Brasilianer Antony (23), Harry Maguire (30) oder Sechser Casemiro (31). Alles nur, um den Preis für de Jong zu drücken. Sollte Barça anbeißen und Interesse an Sancho zeigen, könnte der BVB am Ende also leer ausgehen. Auch wenn man jeden Cent zusammenkratzt, um Gehalt und Ablöse zu stemmen.