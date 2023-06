Preisschild für Vipotnik – drei Bundesliga-Klubs machen Ernst

Zan Vipotnik steht bei einer Vielzahl von Vereinen auf der Liste. Der slowenische Mittelstürmer ist eine heiß gehandelte Aktie auf dem Transfermarkt. Zuletzt wurde bereits davon berichtet, dass sich der FC Augsburg, Hertha BSC, die TSG Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach und der Hamburger SV mit dem 21-Jährigen beschäftigen. Jetzt kommen drei neue Kandidaten aus der Bundesliga ins Spiel.

Nach FT-Informationen mischen auch der VfB Stuttgart, der 1. FC Köln und der SC Freiburg ganz vorne mit im Poker um Vipotnik. Alle drei Klubs stehen auch schon mit dem NK Maribor in Kontakt, um über den potenziellen Transferwert zu verhandeln. Dem slowenischen Erstligisten schwebt dabei eine Ablösesumme von 3,5 Millionen Euro vor, wie FT erfuhr. Die Interessenten versuchen den Preis noch zu drücken.

Europaweit begehrt

Doch nicht nur deutsche Vertreter sind beim Torjäger vorstellig geworden. Wie ‚Sky‘ berichtete, zählen auch Celtic Glasgow, Girondins Bordeaux, Betis Sevilla, Twente Enschede, Feyenoord Rotterdam, der FC Empoli, US Lecce und der FC Brügge zum illustren Kreis der Vereine, die den treffsicheren Stürmer gerne in den eigenen Reihen hätten.

In der abgelaufenen Saison erzielte Vipotnik wettbewerbsübergreifend 23 Tore in 38 Pflichtspielen. Aufgrund dieser tollen Statistik taucht der dreifache Nationalspieler auf dem Radar zahlreicher Vereine aus ganz Europa auf. Eine Tendenz, wohin es den vielumworbenen Offensivakteur ziehen wird, gibt es derzeit aber noch nicht. Da Vipotnik nur noch bis 2024 in Maribor unter Vertrag steht, ist ein Abschied im Sommer aber so gut wie sicher.