Erfolglos-Spirale: Sampaoli bei Sevilla entlassen

Jorge Sampaoli ist nicht länger Trainer des FC Sevilla. Die Andalusier verkünden die sofortige Trennung von ihrem argentinischen Übungsleiter offiziell. Der 63-Jährige übernahm im vergangenen Oktober den Posten in Sevilla, nachdem Vorgänger Julén Lopetegui bereits den Hut nehmen musste.

Sampaoli schaffte allerdings nie den Turnaround. Neben immerhin 13 Siegen stehen für Sevilla zwölf Niederlagen und sechs Remis unter seiner Leitung. Aus der Copa del Rey schied man bereits aus, in der Liga steht man mit nur zwei Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge auf Platz 14. In der Europa League steht für Sevilla noch das Viertelfinale gegen Manchester United an. Spanischen Medienberichten zufolge erhält Sampaoli für die Auflösung seines bis 2024 gültigen Vertrags eine satte Abfindung in Höhe von elf Millionen Euro. Für Sampaoli soll Medienberichten zufolge José Luis Mendilibar übernehmen. Zuletzt stand der Spanier bei Deportivo Alavés an der Seitenlinie.

