Eberl legt im Kimmich-Poker nach

Im Anschluss an den 1:0-Erfolg des FC Bayern gegen Paris St. Germain äußerte sich Sportvorstand Max Eberl erneut zu Joshua Kimmich. „Er kann entscheiden: Möchte er ein großes Abenteuer erleben, was völlig legitim wäre, oder möchte er eine weitere Legende bei Bayern München werden. Da kann man schon mal zwei, drei Nächte drüber schlafen“, erörterte der Funktionär die Situation rund um den im Sommer auslaufenden Vertrag des Mittelfeldstrategen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar sei für ihn, dass die Bayern bereit seien „es final über den Tisch zu bringen“. Hierfür fehle nur noch die Zustimmung von Kimmich. Über das angespannte Verhältnis aus der vergangenen Saison zwischen Verein und dem deutschen Nationalspieler machte Eberl auch kein Geheimnis: „Wir brauchen keinen Hehl draus machen, dass es eine Zeit gab, in der alle sich nicht ganz wohlgefühlt und sich nicht so verhalten haben, wie es sein muss.“ Nun will man von Seite des Rekordmeisters mit Kimmich aber in eine gemeinsame Zukunft blicken. Ähnlich meldete sich Eberl auch im Interview mit der ‚Sport Bild‘ zu Wort.