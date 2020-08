Ter Stegen muss unters Messer

Beim FC Barcelona geht es drunter und drüber. Unmittelbar nach der Entlassung von Cheftrainer Quique Setién vermelden die Katalanen, dass sich Nationaltorwart Marc-André ter Stegen (28) einer Operation an der Patellasehne unterzieht.

Die Ausfallzeit, die der Eingriff am Knie nach sich ziehen wird, können die Blaugrana noch nicht vermelden. Es handele sich um eine vorbeugende Maßnahme, damit sich ter Stegens Probleme an der Patellasehne nicht noch verschlimmern.

‼️ MEDICAL NEWS@mterstegen1 will undergo surgery on his right patellar tendon.

We hope to see you back on the pitch soon!