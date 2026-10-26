Der FC Barcelona muss in den kommenden Spielen ohne Rechtsverteidiger Xavi Espart auskommen. Wie die Katalanen vermelden, hat sich der 19-Jährige beim Clásico gegen Real Madrid (1:2) eine Verletzung am Syndesmose-Gelenk des rechten Knöchels zugezogen. Die voraussichtliche Ausfallzeit betrage sieben Wochen.

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Espart war in der ersten Halbzeit bei einem Zweikampf mit seinem Gegenspieler kollidiert und musste in der Folge bereits in der 30. Minute ausgewechselt werden. Der Youngster hat in dieser Saison seinen Durchbruch unter Trainer Hansi Flick geschafft, der sehr große Stücke auf den spanischen U21-Nationalspieler hält. Nach acht Einsätzen in den ersten zehn Ligaspielen muss Espart nun aber unfreiwillig pausieren.