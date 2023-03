Bayern: Nagelsmann eingetroffen

Die Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern rückt näher. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der 35-jährige Cheftrainer inzwischen am Vereinsgelände an der Säbener Straße eingetroffen. Bis zur offiziellen Verkündung der Trennung dürfte es also nicht mehr lange dauern (alle Entwicklungen dazu gibt es hier im Liveticker).

Dem Vernehmen nach wird Nagelsmanns Vertrag bei den Bayern nicht aufgelöst. Stattdessen bevorzugt der Rekordmeister die Variante, seinen Trainer zu beurlauben. Somit wird Nagelsmann auch weiterhin auf der Gehaltsliste der Münchner stehen. Sein Vertrag gilt noch bis 2026.

