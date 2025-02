S04: Murkin vermeidet Bekenntnis

Derry Murkin könnte dem FC Schalke 04 im Anschluss an die Saison den Rücken kehren. Gegenüber der ‚WAZ‘ vermied es der Linksverteidiger, sich zu einer längerfristigen Zukunft bei den Königsblauen zu bekennen: „Ich lasse das Thema bei meinem Berater und konzentriere mich auf unsere Spiele. Ich darf nicht zu viel über meine Zukunft nachdenken, sonst lenkt mich das ab.“ Grundsätzlich könne sich der 25-Jährige einen Verbleib bei S04 vorstellen, „aber keiner weiß, was im Sommer passiert“. Murkins Vertrag läuft 2026 aus.

Für den Zweitligisten besteht nach aktuellem Stand also letztmals die Möglichkeit auf eine angemessene Ablöse für den Engländer. Im vergangenen Sommer war sich Murkin mit Holstein Kiel über einen Wechsel einig, am Ende scheiterte der Deal aber an einer Ablöseeinigung der Klubs. Für den kommenden Sommer dürfte ein Abschied nach Murkins Aussagen also wieder ein heißeres Thema werden. Schalke hat die Gespräche über eine Verlängerung gestartet, noch konnte Murkin aber nicht von einer Unterschrift beim Ruhrpottklub überzeugt werden. In dieser Saison ist der Linksfuß absoluter Leistungsträger bei S04 (21 Startelfeinsätze, drei Assists).