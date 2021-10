Deutschland-Rückkehr? Werner überdenkt Chelsea-Situation

Zwei Premier League-Spiele hat Timo Werner in der laufenden Saison von Beginn an absolviert. Ein Treffer gelang dem deutschen Nationalspieler weder dort noch in irgendeiner anderen Partie. Werners Situation als Backup von Stürmerstar Romelu Lukaku ist immer festgefahrener.

Der ‚Telegraph‘ berichtet am heutigen Freitag, dass der 25-Jährige seine Zukunft an der Stamford Bridge „neu bewerten“ wolle. Sollte dabei herauskommen, dass ihm dauerhaft der Platz auf der Bank winkt, sei ein Abschied denkbar. Laut dem englischen Boulevardblatt ist dann eine Rückkehr in die Bundesliga die wahrscheinlichste Option.

Bayern & BVB interessiert?

Zur Erinnerung: Aus dem Podcast ‚Meine Bayern-Woche‘ ging vor rund zwei Wochen schon hervor, dass Werner weiterhin „ein Thema“ ein Thema beim FC Bayern ist. Mit Julian Nagelsmann ist der große Förderer aus Leipziger Tagen mittlerweile Trainer an der Isar. Allerdings belegt dort Robert Lewandowski (33, Vertrag bis 2023) den Platz im Sturmzentrum.

Und auch Borussia Dortmund wurde zuletzt als möglicher Abnehmer genannt. Die ‚Sport Bild‘ brachte Werner mit Schwarz-Gelb in Verbindung. Beim BVB benötigt man im kommenden Sommer aller Voraussicht nach einen Nachfolger für Erling Haaland (21) im Sturmzentrum. Restlos begeistert sei man von Werner allerdings auch nicht.

