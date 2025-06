Sanés emotionale Abschiedsworte

Leroy Sané hat seinen Abschied vom FC Bayern offiziell verkündet. „Liebe Bayern-Fans“, schreibt der 70-malige Nationalspieler auf seinem Instagram-Kanal, „nach fünf Jahren in München habe ich mich dazu entschieden, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich das Trikot des besten und größten deutschen Vereins in über 200 Pflichtspielen tragen durfte. Danke an den Klub, das Trainerteam, alle Verantwortlichen, meine Teamkollegen und vor allem an alle Fans.“

Sané zieht es nun mit Ablauf seines Vertrags ablösefrei zu Galatasaray. In der Türkei winkt dem 29-jährigen Linksfuß ein Dreijahresvertrag, der ihm jährlich bis zu 15 Millionen Euro netto bescheren soll. Mit einer offiziellen Verkündung des türkischen Meisters ist zeitnah zu rechnen.