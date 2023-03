HSV: Kaufoption bei Katterbach

Noah Katterbach könnte im Sommer fest beim Hamburger SV anheuern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, besitzt der Zweitligist eine Kaufoption auf den Linksverteidiger, der bis zum Saisonende vom 1. FC Köln ausgeliehen ist. Der HSV könne jedoch erst dann entscheiden, ob er von dem Passus Gebrauch macht, wenn klar ist, in welcher Liga der Klub in der nächsten Saison spielt.

An die Kölner ist Katterbach noch bis 2024 gebunden, eine Perspektive hat er unter FC-Trainer Steffen Baumgart wohl nicht. Der 21-Jährige hatte seinen Heimatklub im Januar 2022 leihweise in Richtung FC Basel verlassen, ein Jahr später folgte die nächste Leihe zum HSV. Dort stand er seitdem in sechs Zweitliga-Spielen auf dem Platz.

