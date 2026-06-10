Ezeh geht nach Dresden

Linksverteidiger Brooklyn Ezeh schließt sich Dynamo Dresden an. Nach drei Jahren bei Hannover 96 wechselt der 24-Jährige ablösefrei. Sören Gonther, Geschäftsführer Sport, sagt über die Verpflichtung: „Mit Brooklyn konnten wir einen technisch sehr gut ausgebildeten Spieler mit einer tollen Physis für uns gewinnen. Mit der Verpflichtung sind wir für die neue Spielzeit auf der Position des Linksverteidigers mit zwei hervorragenden Linksfüßen aufgestellt. Nach einem nicht einfachen Jahr kann er bei uns zu alter Stärke zurückfinden.“

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Die SGD hat den ersten Transfer des Sommers fix gemacht und Linksverteidiger Brooklyn #Ezeh verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt von Hannover 96 nach Elbflorenz. ✍️👉 https://t.co/sVgrA2MQ58 #sgd1953 pic.twitter.com/duJ3lLt4Jx — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) June 10, 2026

Ezeh selbst erklärt: „Ich freue mich schon jetzt auf die gemeinsame Zeit. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr wertschätzend und haben mir direkt ein sehr gutes Gefühl vermittelt. Gemeinsam möchten wir an die tolle Rückrunde von Dynamo anschließen.“ Insgesamt machte Ezeh in drei Jahren nur 25 Pflichtspiele. In der vergangenen Saison kam er nur auf fünf Partien für die Zweitvertretung.