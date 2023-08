FC Bayern: Namhafter Interessent für Choupo-Moting klopft an

Eric Maxim Choupo-Moting hat das Interesse von Inter Mailand auf sich gezogen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, will sich der Champions League-Finalist demnächst beim FC Bayern nach einem möglichen Transfer erkundigen. Weitere Kandidaten für die vakante Mittelstürmer-Position seien Marko Arnautovic (34/FC Bologna) und Mehdi Taremi (31/FC Porto).

Unter der Anzeige geht's weiter

Choupo-Moting ist noch bis 2024 an die Bayern gebunden. Als Ersatz für den abgewanderten Robert Lewandowski trug der 34-Jährige in der Vorsaison mit zehn Saisontoren maßgeblich zum Titel in der Bundesliga bei. Doch durch die Ankunft von Harry Kane bleibt dem kamerunischen Nationalspieler nun nur noch die alte Rolle als Backup.

Lese-Tipp

Nach Kepa-Absage: Bayern spricht mit zwei Keepern

Obendrein verpasste Choupo-Moting weite Teile der Vorbereitung verletzt. Möglich, dass nun auch Mathys Tel (18) im teaminternen Stürmer-Ranking an ihm vorbeigezogen ist – aller Wertschätzung seines langjährigen Trainers Thomas Tuchel zum Trotz. Bei Inter könnte Choupo-Moting in die Fußstapfen von Edin Dzeko (37) und Romelu Lukaku (30) treten. Allzu konkret ist das Thema aber noch nicht.