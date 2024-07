23 Millionen: City gibt Innenverteidiger ab

Taylor Harwood-Bellis wechselt fest von Manchester City zum FC Southampton. Wie der Premier League-Aufsteiger bekanntgibt, erhält der 22-jährige bei den Saints einen Vertrag bis 2028. Der Innenverteidiger war bereits in der abgelaufenen Spielzeit nach Southampton ausgeliehen und hatte als Stammspieler maßgeblichen Anteil am Aufstieg des Klubs. „Seine Begeisterung für das Spiel ist ansteckend und man kann sehen, wie sehr er es genießt, hier zu sein. Er ist jetzt bereit für den Schritt in die Premier League, und wir können uns glücklich schätzen ihn in unserem Verein zu haben“, lässt sich Trainer Russell Martin zitieren.

Harwood-Bellis stammt aus der Jugendakademie von ManCity und wechselt nun dem Vernehmen nach für umgerechnet 23 Millionen Euro zu den Saints. „Es ist kein Geheimnis, wie sehr ich die letzte Saison hier genossen habe. Ich habe in den letzten zwei Jahren sehr viel gelernt und mich als Spieler und Mensch weiterentwickelt. Jetzt die Möglichkeit zu haben, diesen Verein in der Premier League zu vertreten, ist wirklich etwas Besonderes“, so Harwood-Bellis.