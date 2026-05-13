Real Madrid: Matarazzo der Plan B?

Auch wenn Benfica noch versucht, José Mourinho zu halten, deutet derzeit vieles auf ein Comeback des Portugiesen bei Real Madrid hin. Im Hintergrund legen sich die Königlichen laut ‚Marca‘ allerdings einen Plan B zurecht. Im engsten Kreis von Präsident Florentino Pérez soll sich der Name von Pellegrino Matarazzo, derzeit bei Real Sociedad San Sebastián im Amt, immer größerer Beliebtheit erfreuen.

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Matarazzo arbeitet erst seit Dezember 2025 in San Sébastian und führte das zuvor kriselnde Team wieder höhere Gefilde sowie zum Pokalsieg in der Copa del Rey. Dem Bericht zufolge gilt der 48-Jährige, der in der Bundesliga beim VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim arbeitete, bei Real als moderne Alternative zu Mourinho. Auch Real-Ikone Raúl werden Außenseiterchancen eingeräumt.