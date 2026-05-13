Menü Suche
Kommentar 5
La Liga

Real Madrid: Matarazzo der Plan B?

von Dominik Schneider - Quelle: Marca
1 min.
Pellegrino Matarazzo holt mit Real Sociedad die Copa del Rey @Maxppp

Auch wenn Benfica noch versucht, José Mourinho zu halten, deutet derzeit vieles auf ein Comeback des Portugiesen bei Real Madrid hin. Im Hintergrund legen sich die Königlichen laut ‚Marca‘ allerdings einen Plan B zurecht. Im engsten Kreis von Präsident Florentino Pérez soll sich der Name von Pellegrino Matarazzo, derzeit bei Real Sociedad San Sebastián im Amt, immer größerer Beliebtheit erfreuen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Matarazzo arbeitet erst seit Dezember 2025 in San Sébastian und führte das zuvor kriselnde Team wieder höhere Gefilde sowie zum Pokalsieg in der Copa del Rey. Dem Bericht zufolge gilt der 48-Jährige, der in der Bundesliga beim VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim arbeitete, bei Real als moderne Alternative zu Mourinho. Auch Real-Ikone Raúl werden Außenseiterchancen eingeräumt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Real Madrid
Pellegrino Matarazzo
Raúl González Blanco

Weitere Infos

La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Pellegrino Matarazzo Pellegrino Matarazzo
Raúl González Blanco Raúl González Blanco
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert