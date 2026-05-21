Neymar-Schock vor der WM

Kurz nach der Bekanntgabe des brasilianischen WM-Kaders gibt es Bedenken bei Neymar. Der Mannschaftsarzt vom FC Santos bestätigte gegenüber Medienvertretern, dass sich der Superstar der Seleção eine Blessur an der Wade zugezogen hat. Die Verletzung hatte sich Neymar im Spiel gegen Coritiba (0:3) am vergangenen Sonntag zugegzogen.

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Große Sorgen müssen sich die Fans und Verantwortlichen der Nationalmannschaft aber nicht machen. Zwar muss die gesundheitliche Situation im Auge behalten werden, beim Großturnier in Nordamerika dürfte der 34-Jährige aber wohl zur Verfügung stehen. Die Ausfallzeit wird vorerst auf acht bis zehn Tage geschätzt.