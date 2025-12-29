Köln öffnet Maina die Tür

Der 1. FC Köln lässt Linton Maina im Winter unter Umständen ziehen. Laut dem vereinsnahen ‚Geissblog‘ würde der Bundesligist den Offensivspieler bei einem passenden Angebot abgeben. Wegen der durchwachsenen Hinrunde des 26-Jährigen geht man in Köln aber nicht davon aus, dass entsprechende Offerten eintreffen werden.

Mainas aktuelle Bilanz von null Torbeteiligungen aus elf Einsätzen spricht Bände. Entsprechend steht der frühere deutsche U-Nationalspieler einer Luftveränderung ebenfalls offen gegenüber. Interessenten sollen sich in der Bundesliga und in Liga zwei tummeln. Zuletzt hieß es, Union Berlin beschäftige sich mit einer Verpflichtung im Januar, einen konkreten Vorstoß gab es bis dato aber nicht.