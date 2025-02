PSG kontaktiert Vinicius

Paris St. Germain will im Poker um Vinicius Junior offenbar ein Wörtchen mitreden. Wie Transfer-Insider Sacha Tavolieri für das Schweizer ‚Sky Sport‘ berichtet, haben die Berater des Brasilianers informelle Gespräche mit PSG-Verantwortlichen geführt. In Paris verfolge man die Situation um Vini aufmerksam.

Der Scheichklub könnte laut Tavolieri in die Offensive gehen, sollte der 24-Jährige von Real Madrid in den Verhandlungen um einen neuen Vertrag finanziell nicht zufriedengestellt werden, was bislang auch der Fall ist. Das aktuelle Arbeitspapier endet 2027. Neben PSG liegen auch die steinreichen Klubs aus Saudi-Arabien auf der Lauer.