Antonio Rüdiger (33) und Real Madrid setzen die Zusammenarbeit fort. Die Königlichen vermelden, dass der Innenverteidiger seinen ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis 2027 verlängert hat. Seit mittlerweile vier Jahren läuft Rüdiger nun für Real auf, mindestens ein weiteres kommt noch hinzu.

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Der gebürtige Berliner war vor vier Jahren ablösefrei vom FC Chelsea nach Madrid gekommen. Für Real bestritt Rüdiger seitdem 182 Spiele und gewann unter anderem einmal die Champions League sowie den Meistertitel.