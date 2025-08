Djokovic bald auch im Fußball spitze? | Hakimi droht lange Haft

Tennis & Formel 1 im Fußball

Was haben Tennis und die Formel 1 mit Fußball zu tun? Auf den ersten Blick erstmal wenig. Doch der französische Zweitligist FC Le Mans schafft es, alle drei Sportarten zu kombinieren. Denn wie der Verein mitteilt, steigen Novak Djokovic – Weltstar im Tennis – sowie die ehemaligen Formel 1-Piloten Felipe Massa und Kevin Magnussen als Investoren bei Le Mans ein.

„Wir müssen uns bewusst sein, dass sich das Wirtschaftsmodell des Fußballs verändert hat. Die Elite ist kleiner geworden und neue Investoren sind hinzugekommen. Um in diesem neuen Kontext zu bestehen und weiter zu wachsen, müssen wir uns anpassen“, so Klub-Präsident Thierry Gomez. Noch vor acht Jahren spielte Le Mans in der fünften Liga, seitdem ging es immer weiter nach oben. Gut möglich also, dass Djokovic schon bald auch im Fußball an der Spitze steht.

Hakimi muss zittern

Achraf Hakimi muss um seine Freiheit bangen. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, hat die Staatsanwaltschaft von Nanterre Anklage gegen den Rechtsverteidiger von Paris St. Germain erhoben. Der Vorwurf: Hakimi soll im Februar 2023 eine zu diesem Zeitpunkt 24-jährige Frau vergewaltigt haben.

Der Prozess läuft schon seit zwei Jahren, durch die Anklage der Staatsanwaltschaft könnte es für Hakimi jetzt aber ernst werden. Folgen die Richter in ihrem Urteil der Forderung, muss der 26-Jährige bis zu 15 Jahre ins Gefängnis. Hakimi streitet die Vorwürfe bislang ab.