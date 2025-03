Auch Bayern dran: Newcastle trifft Isak-Entscheidung

Gerüchteweise dauern die Feierlichkeiten im äußersten Nordosten Englands nach dem Sieg gegen den FC Liverpool (2:1) im EFL-Cup zur Stunde noch an. Nach 70 Jahren konnte Newcastle United endlich wieder einen Titel nach Hause bringen. Einer der Garanten für den Erfolg war einmal mehr Alexander Isak, der mit 23 Treffern in 33 Pflichtspielen zu den aktuell besten Stürmern auf der Insel gehört.

Die Anzahl der Interessenten an dem Angreifer wurde in den vergangenen Monaten immer größer und umfasst neben den Ligakonkurrenten FC Arsenal, FC Chelsea und Tottenham Hotspur dem Vernehmen nach auch den FC Barcelona, Atlético Madrid und den FC Bayern München. Bisher hieß es aus Newcastle-Kreisen, dass der Verein bei einem Top-Angebot im Sommer gesprächsbereit sei. Der Triumph im League-Cup hat die Klubbosse laut der ‚Daily Mail‘ jedoch zum Umdenken gebracht.

Saudis schieben Riegel vor

Yasir Al-Rumayyan soll darauf bestehen, dass Isak im Verein bleibt, und auch die Eigentümer des Vereins, der Public Investment Fund aus Saudi-Arabien, vertreten demzufolge die gleiche Position. Der Vorsitzende des PIF war am Sonntag in Wembley anwesend und gab laut der Boulevardzeitung im Nachgang des Spiels die klare Parole aus, dass in diesem Sommer alle Angebote für Isak abgelehnt werden sollen.

Der ehemalige Angreifer von Borussia Dortmund steht noch bis 2028 im St. James Park unter Vertrag und gab in der Vergangenheit wiederholt zu Protokoll, dass er sich erst im Anschluss an die aktuelle Spielzeit Gedanken über seine Zukunft machen wolle.

Dies bekräftigte Isak auch noch einmal im Vorfeld des Finalerfolgs: „Ich habe schon oft gesagt, dass ich nicht wirklich viel über meine Zukunft nachdenke. Ich habe schon oft gesagt, dass ich hier glücklich bin und dass wir um Titel kämpfen, was man sich als Fußballspieler wünscht.“