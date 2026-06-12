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La Liga

Barça verklagt Pérez

von Julian Jasch
1 min.
Florentino Pérez auf einer PK @Maxppp

Der FC Barcelona geht gerichtlich gegen die Aussagen von Florentino Pérez vor. In einer offiziellen Mitteilung bestätigten die Katalanen, dass gegen den wiedergewählten Real-Präsidenten eine Klage wegen Verleumdung eingereicht wurde. Ziel des Antrags sei es, dass der 78-Jährige „bestimmte Äußerungen zurücknimmt“.

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Konkret geht es um die Pressekonferenz vom 12. Mai, bei der Pérez zum Rundumschlag ausholte und die Blaugrana als „größten Korruptionsfall in der Geschichte des Fußballs“ bezeichnete. Zudem sagte Pérez: „Nicht immer ist Real Madrid der Geschädigte, auch andere Teams leiden darunter. Barça profitiert hingegen immer.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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