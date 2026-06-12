Barça verklagt Pérez

Der FC Barcelona geht gerichtlich gegen die Aussagen von Florentino Pérez vor. In einer offiziellen Mitteilung bestätigten die Katalanen, dass gegen den wiedergewählten Real-Präsidenten eine Klage wegen Verleumdung eingereicht wurde. Ziel des Antrags sei es, dass der 78-Jährige „bestimmte Äußerungen zurücknimmt“.

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Comunicado del FC Barcelonahttps://t.co/pDZKyicIk2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 12, 2026

Konkret geht es um die Pressekonferenz vom 12. Mai, bei der Pérez zum Rundumschlag ausholte und die Blaugrana als „größten Korruptionsfall in der Geschichte des Fußballs“ bezeichnete. Zudem sagte Pérez: „Nicht immer ist Real Madrid der Geschädigte, auch andere Teams leiden darunter. Barça profitiert hingegen immer.“