Silva hat unterschrieben

Bernardo Silva setzt seine Karriere bei Real Madrid fort. Was FT bereits exklusiv berichtet hatte, ist nun fixiert: Laut Fabrizio Romano hat der 31-jährige Mittelfeld-Allrounder seinen Vertrag bis 2028 samt Option auf eine weitere Saison bei den Königlichen unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Silva kommt ablösefrei von Manchester City. Dort gewann er in neun Jahren alles, was es zu gewinnen gibt. Nun steht für den Linksfuß zunächst die WM mit Portugal an, ehe er mit den anderen (designierten) Real-Neuzugängen in Madrid aufschlägt.