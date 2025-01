Titel im Derby: Traumstart für neuen Milan-Trainer

Für Sérgio Conceição hätte seine Amtszeit beim AC Mailand kaum besser beginnen können. Nach dem 2:1-Sieg im Halbfinale gegen Juventus Turin am Freitag schlug Milan im Endspiel um den italienischen Supercup am Montagabend in Saudi-Arabien Stadtrivale Inter Mailand mit 3:2.

Danach sah es noch in der 47. Minute eigentlich gar nicht aus, als Mehdi Taremi die Nerazzurri mit 2:0 in Führung brachte. Doch Milan dreht das Finale durch Tore von Theo Hernández (52.), Christian Pulisic (80.) und Tammy Abraham (90.+3) und bescherte seinem neuen Trainer somit den perfekten Einstand.