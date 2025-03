Güler äußert sich zu Wechsel-Gerüchten

Arda Güler möchte sich auch in der kommenden Saison weiter bei Real Madrid durchbeißen. Das bekräftigte der türkische Nationalspieler im Anschluss an das Nations League-Playoff-Rückspiel gegen Ungarn (3:0) gegenüber der ‚Marca‘: „Ich bin zu Real Madrid gekommen, um zu spielen und ein wichtiger Teil dieser Mannschaft zu sein. Und ich werde nicht aufhören zu kämpfen, bis ich es erreicht habe. […] Madrid hat mir einen Plan gegeben und ich glaube immer noch daran. Ich bin sicher, dass ich es schaffen werde, ich habe sogar ein Haus in Madrid gekauft. Ich arbeite hart und bin immer bereit zu spielen, wie man in diesem Spiel gesehen hat"

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Real kommt der Youngster in der aktuellen Spielzeit kaum zum Zug. In immerhin 30 Pflichtspieleinsätzen für die Königlichen sammelte der 20-Jährige lediglich 1.088 Minuten Spielzeit. Dem Vernehmen nach soll Güler daher in der kommenden Saison verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Aktuell gelten die Mailänder Klubs Inter und AC als mögliche Ziele. Nationalelf-Kollege Hakan Calhanoglu (31) würde das Offensivtalent gerne zu den Nerazzurri lotsen, wie er kürzlich zu Protokoll gab: „Arda ist ein sehr wichtiger Spieler, mein kleiner Bruder. Ich liebe ihn sehr, das wissen alle. Natürlich würde ich mich freuen, wenn er bei uns spielen würde.“