Sportliche Krise: Schalke-Boss wendet sich an Fans

In der aktuellen sportlichen Krise sind die Verantwortlichen bei Schalke 04 darum bemüht, die Lage zu beruhigen. In einer Videobotschaft richtet sich nun S04-Boss Matthias Tillmann an die Fans des Vereins und schildert die aktuelle Lage der Knappen: „Wir haben in der letzten Woche Entscheidungen getroffen, weil wir der Überzeugung sind, dass wir sie jetzt für Schalke treffen mussten. Die Trainersuche ist in vollem Gange. Da liegt aktuell der Fokus drauf. Wir haben einige Gespräche schon geführt und werden diese weiter forcieren.“

Der Revierklub hatte im Anschluss an die 3:5-Heimniederlage gegen Darmstadt 98 Trainer Karel Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots entlassen. Aktuell wird die Mannschaft von U23-Coach Jakob Fimpel betreut, der auch im heutigen Spitzenspiel gegen Preußen Münster (20:30 Uhr) auf der Bank sitzen wird. Der Vorstandsvorsitzende Tillmann macht Mut und beschwört ein Miteinander zwischen Anhängern und Verein: „Ich bin nach wie vor sehr überzeugt von der Qualität der Mannschaft und dem eingeschlagenen Weg, den wir im Sommer begonnen haben. Diesen Weg müssen wir gemeinsam gehen.“