Liverpool tütet Kabak-Deal ein

Ozan Kabak schließt sich dem FC Liverpool an. Bis zum Saisonende wird der Innenverteidiger vom FC Schalke ausgeliehen. Nach Angaben der Reds wurden die Formalitäten des Wechsels in Deutschland abgeschlossen. Im Laufe der Woche soll der Abwehrspieler nach England reisen, um den Wechsel abzuschließen.

Dem Vernehmen nach wurde zudem eine Kaufoption in Höhe von bis zu 30 Millionen Euro vereinbart. Die Leihgebühr beträgt drei Millionen Euro. Bei Königsblau besitzt der Türke einen Vertrag bis 2024.

Schalke hatte Kabak im Sommer 2019 für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart verpflichtet. Den Platz des 20-Jährigen nimmt in Gelsenkirchen Weltmeister Shkodran Mustafi (28, FC Arsenal) ein.

It’s official! 😎@ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season 👊