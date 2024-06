Deutschland-Comeback: Schalke nimmt Younes unter Vertrag

Amin Younes feiert sein Comeback im deutschen Profifußball. Zweitligist Schalke 04 vermeldet die Verpflichtung des Dribblers offiziell. Younes trainierte in den vergangenen Wochen in der Profimannschaft der Königsblauen mit und empfahl sich so für eine Anstellung. Der Rechtsfuß bindet sich bis 2026 an die Königsblauen.

„Amin“, lobt Sportdirektor Marc Wilmots, „ist ein Offensivkünstler, der herausragende spieltechnische Fähigkeiten besitzt. Er hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er den unbedingten Willen hat, physisch wieder auf ein Top-Niveau zu kommen, um noch einmal im Lizenzbereich anzugreifen. Sein Ehrgeiz, seine Anpassungsfähigkeit und seine Leistungen haben uns beeindruckt, sodass wir ihm diese Chance geben wollen.“

„Ich möchte mich bei Ben Manga, Marc Wilmots und Karel Geraerts sowie dem gesamten Trainerteam der U23 für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken“, lässt sich Younes selbst zitieren, „sie haben mir signalisiert, dass sie an mich glauben. Nun liegt es an mir, Leistung zu zeigen und das Vertrauen zu rechtfertigen.“

Younes blickt auf eine äußerst wechselhafte Karriere zurück. Der achtmalige deutsche Nationalspieler lief bereits für den 1. FC Kaiserslautern, Ajax Amsterdam, die SSC Neapel und Eintracht Frankfurt auf. Bei der SGE war er auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Dann allerdings verkrachte er sich mit der Frankfurter Klubführung. Bis zum Sommer vergangenen Jahres stand der mittlerweile 30-Jährige, zwischenzeitlich an den FC Utrecht verliehen, bei Al Ettifaq unter Vertrag.