Plant Schalke den Rückhol-Coup bei Greiml?

Eine Zukunft beim FC Schalke 04 hat Leo Greiml nicht, dennoch könnten die Knappen den Innenverteidiger im Sommer dank einer Klausel zurück nach Gelsenkirchen holen. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, würde S04 davon allerdings nur dann Gebrauch machen, wenn sich ein „lukrativer Verkauf zu einem großen Verein andeuten würde“. Dies sei momentan nicht absehbar.

So wird der Österreicher voraussichtlich über den Sommer hinaus bei seinem aktuellen Verein NAC Breda bleiben. Dort schlug der 23-Jährige voll ein und avancierte direkt zum Stammspieler. In 23 Ligaspielen kam er bereits zum Einsatz, am nächsten Wochenende fehlt er nach seinem zweiten Platzverweis in dieser Saison gesperrt.