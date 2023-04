Neuer Stürmer: Eintracht im Rennen um Gyökeres

Coventry Citys Viktor Gyökeres lockt Scouts aus ganz Europa an. Einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge zählen unter anderem Leeds United, der OSC Lille und Eintracht Frankfurt zu den Interessenten für den 24-jährigen Mittelstürmer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Späher der drei Klubs seien am Mittwoch beim 1:1 gegen Blackburn City vor Ort gewesen, um Gyökeres zu begutachten. Der Rechtsfuß blieb ohne Treffer. Eine Ausnahme: In der laufenden Zweitliga-Saison trug sich Gyökeres 20 Mal in die Torschützenliste ein, legte neun weitere Tore auf.

Lese-Tipp

Bitshiabu-Poker: Meeting zwischen Frankfurt & PSG

Der 13-fache schwedische Nationalspieler war 2021 für 1,2 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion gekommen. In der Saison 2019/20 hatte Gyökeres leihweise für den FC St. Pauli (28 Spiele, sieben Tore) gespielt. Geht es im Sommer zurück nach Deutschland?

Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Eintracht-Kandidaten

Klar ist: Im Eintracht-Sturm könnte im Sommer Bedarf bestehen. Lucas Alario (30) und Rafael Borré (27) liebäugeln mit einem Abschied. Randal Kolo Muani (24) soll bleiben, steht aber bei etlichen Topklubs auf dem Zettel und dürfte früher oder später über 100 Millionen Euro einbringen.

Weitere Sturm-Kandidaten bei den Frankfurtern sind unter anderem Victor Boniface (22/Union Saint-Gilloise), Mateo Retegui (23/CA Tigre), Elye Wahi (20/Montpellier) und nach FT-Infos Loïs Openda (23/Lens). Durch ist zudem schon der Transfer von Omar Marmoush (24), der ablösefrei aus Wolfsburg kommt und in der Offensive flexibel einsetzbar ist.