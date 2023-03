Pep: Kompany „eines Tages für City“

Pep Guardiola ist sich sicher: Vincent Kompany wird eines Tages bei Manchester City an der Seitenlinie stehen. Auf einer Pressekonferenz sagte der spanische Taktikfuchs: „Früher oder später wird er zurückkehren, und ich glaube, dass es sein Schicksal ist, Trainer von ManCity zu werden. Das steht in den Sternen. Es wird passieren, ich weiß nicht wann, aber es wird passieren.“

„Er kennt den Verein, das Umfeld, unsere Fans und weiß, was unsere Leute brauchen. Es ist wie eine Vorsehung“, begründet Guardiola seine Prognose. In der Tat kennt der ehemalige Innenverteidiger City bestens. Elf Jahre (2008 bis 2019) lang schnürte Kompany seine Schuhe für die Skyblues. Nach einer Station als Spieler- und später Cheftrainer beim RSC Anderlecht (2020 bis 2022) übernahm Kompany im Sommer beim Premier League-Absteiger FC Burnley. Mit den Clarets führt er mit zwölf Punkten Vorsprung die Tabelle der zweitklassigen Championship an. Am 18. März trifft Kompany mit Burnley dann auf seinen alten Arbeitgeber. Im Viertelfinale des FA Cup geht es ausgerechnet gegen City.

