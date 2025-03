20 Millionen: De Cuyper in die Bundesliga?

Beim AC Mailand ist Maxim De Cuyper (24) als möglicher Nachfolger von Theo Hernández (27) im Gespräch, bei dem die Zeichen ein Jahr vor Vertragsende eher auf Verkauf stehen. Aber auch in der Bundesliga hat man die guten Leistungen von De Cuyper registriert.

Laut dem belgischen Transfer-Insider Sacha Tavolieri befindet sich der Linksverteidiger des FC Brügge ganz oben auf der Scoutingliste von RB Leipzig. In seiner belgischen Heimat steht der sechsfache Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag.

Inklusive Boni liegt die Ablöseforderung bei 20 Millionen Euro, berichtet Tavolieri, der einen Transfer im Sommer grundsätzlich für sehr wahrscheinlich hält.

Mit Brügge sammelte De Cuyper in dieser Saison erstmals Erfahrung in der Champions League. Im Achtelfinale war zwar gegen Aston Villa Schluss, De Cuyper schaffte es nach dem Hinspiel (1:3, ein Tor) dennoch ins Team of the Week.

Die Optionen auf der linken Leipziger Seite sind derweil rar gesät. In aller Regel greift Trainer Marco Rose auf David Raum (26) zurück – ob in der Viererkette oder als Schienenspieler im System mit Dreierkette.

Als Raum im Herbst wochenlang verletzt fehlte, vertraten ihn die Rechtsfüße Benjamin Henrichs (28) und Lutsharel Geertruida (24) sowie der offensiver ausgerichtete Antonio Nusa (19). Eine neue Option im schnellen Linksfuß De Cuyper stünde dem Kader also gut zu Gesicht.