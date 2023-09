Skandalprofi Balotelli vor Rückkehr in die Türkei?

Mario Balotelli und der FC Sion gehen allem Anschein nach getrennte Wege. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich der 33-Jährige und der schweizerische Zweitligist darauf geeinigt, den bis 2024 datierten Vertrag aufzulösen. Die Vertragsauflösung sei bereits unterschrieben.

Balotelli könnte seine Karriere in der Türkei fortsetzen. Laut ‚Ajansspor‘ arbeitet Adana Demirspor an einer Rückholaktion des exzentrischen Angreifers. Für den Süper Lig-Klub spielte der Italiener bereits zwischen 2021 und 2022. Seinerzeit war Balotelli in 33 Einsätzen an 25 Treffern direkt beteiligt.