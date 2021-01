FC Bayern: Anfrage für Martínez im Anflug?

Beim FC Bayern schließt man Abgänge auf dem Wintertransfermarkt keineswegs aus. „Müssen wir mal sehen. Es ist noch lange bis Ende Januar. Wir sind jetzt nicht unter Druck, dass wir jemanden unbedingt abgeben müssen. Einfach abwarten“, gab Sportvorstand Hasan Salihamidzic jüngst zu Protokoll.

Geld in die Kasse spülen könnte der Verkauf von Javi Martínez. Einem Bericht von ‚El Gol Digital‘ zufolge will Athletic Bilbao in diesem Monat einen erneuten Anlauf wagen, den 32-Jährigen an seine alte Wirkungsstätte zurückzuholen. Grund dafür sei nicht zuletzt der langfristige Ausfall von Kapitän Asier Illarramendi.

Ein konkretes Angebot aus dem Baskenland ist in München noch nicht eingegangen. Kommt es dazu, stehen die Chancen für einen Transfer aber nicht schlecht. Die Bayern könnten ein halbes Jahr vor Vertragsende noch Ablöse für einen Spieler bekommen, der keine große Rolle mehr spielt. Martínez selbst hätte wieder echte Chancen auf einen Stammlatz und der Athletic Club bekäme einen Stabilisator für das defensive Mittelfeld.