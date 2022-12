Leverkusen: Rolfes reagiert auf Palacios-Gerücht

Exequiel Palacios wird nach Ansicht der Verantwortlichen bei Bayer Leverkusen nicht verkauft. „Wir planen fest mit Pala. Das ist der Stand. Und wir hoffen, dass der Weltmeistertitel ihm Auftrieb gibt“, stellt Sportvorstand Simon Rolfes gegenüber dem ‚kicker‘ klar. Einem Bericht aus Italien zufolge beschäftigt sich der FC Turin mit Palacios. Im Raum steht eine Ablöse von 15 Millionen Euro.

Zwar herrscht in der Mittelfeldzentrale der Werkself ein Überangebot an Achtern, jedoch ist Palacios als frischgebackener Weltmeister nicht der erste Verkaufskandidat. Zudem würde Leverkusen mit der ins Spiel gebrachten Summe ein Transferminus erzielen. Im Januar 2020 hatte der Bundesligist 17 Millionen Euro für den 22-Jährigen an River Plate überwiesen. An die Werkself ist Palacios vertraglich noch bis 2025 gebunden.

