85 Millionen: Sesko-Transfer in trockenen Tüchern

Der Transfer von Benjamin Sesko (22) in die Premier League steht vor dem Abschluss. Während Offizielle von Newcastle United und Manchester United am heutigen Donnerstag in Leipzig verweilten, um den Mittelstürmer zu verpflichten, gibt es nun wohl eine finale Entscheidung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen von ‚The Athletic‘ besteht eine grundsätzliche Einigung zwischen den Red Devils und RB Leipzig. Als Sockelablöse wurden 76,5 Millionen Euro vereinbart, zusätzlich können 8,5 Millionen Euro Boni fließen. Der slowenische Nationalspieler hat vom Bundesligisten bereits die Erlaubnis erhalten, um nach Manchester zu fliegen und seinen Medizincheck zu absolvieren. Dem Torjäger winkt ein Vertrag bis 2030.

Update (16:56 Uhr): Laut ‚Sky‘ hat sich RB bei dem Deal eine Weiterverkaufsklausel gesichert. Zudem haben beide Vereine im Zuge des Transfers ein Freundschaftsspiel vereinbart, für das Leipzig 1,5 bis zwei Millionen Euro zusätzliche Einnahmen kalkuliert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Außenseiterchance von Newcastle dürfte demnach vollständig zunichte sein, die Magpies gehen leer aus. Was das für einen möglichen Wechsel von Alexander Isak (25) zum FC Liverpool bedeutet, wird sich noch zeigen. Newcastle hatte Leipzig sogar 82,5 Millionen Euro Ablöse plus 2,5 Millionen Euro an Boni geboten, Sesko drängte aber auf einen Wechsel ins Old Trafford.