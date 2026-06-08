Der Wechsel von Denis Huseinbasic (24) zum SC Braga steht unmittelbar bevor. ‚Sky‘ berichtet, dass der Mittelfeldspieler des 1. FC Köln in diesen Stunden den Medizincheck absolviert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FC sichert sich eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich sowie eine hohe Weiterverkaufsklausel. Zudem spart sich der Bundesligist Huseinbasics Gehalt von einer Million Euro im Jahr.