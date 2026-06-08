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Bundesliga

Huseinbasic zum Medizincheck

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Denis Huseinbasic im Köln-Training @Maxppp

Der Wechsel von Denis Huseinbasic (24) zum SC Braga steht unmittelbar bevor. ‚Sky‘ berichtet, dass der Mittelfeldspieler des 1. FC Köln in diesen Stunden den Medizincheck absolviert.

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Der FC sichert sich eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich sowie eine hohe Weiterverkaufsklausel. Zudem spart sich der Bundesligist Huseinbasics Gehalt von einer Million Euro im Jahr.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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