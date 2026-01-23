Hoffenheim-Flirt Martínez zu Barça?

Die TSG Hoffenheim muss sich im Werben um Sergio Martínez mit hochkarätiger Konkurrenz auseinandersetzen. Wie die ‚as‘ berichtet, ist auch der FC Barcelona am hochveranlagten Mittelfeldakteur interessiert. Barça wolle den spanischen U19-Nationalspieler, der zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen wäre, samt Kaufoption von Racing Santander ausleihen.

Dort steht Martínez noch bis 2029 unter Vertrag. Neben den Katalanen beschäftigt sich dem Bericht zufolge auch der FC Villarreal mit dem 18-Jährigen. Zuletzt wurden auch die TSG Hoffenheim sowie zwei weitere Bundesligisten mit Martínez, der über eine Ausstiegsklausel von drei Millionen Euro verfügt, in Verbindung gebracht.