BVB: 45 Millionen für Scamacca?

Gianluca Scamacca soll bei Borussia Dortmund besonders hoch im Kurs stehen. In einem heutigen Artikel der ‚Gazzetta dello Sport‘ über den 23-jährigen Stürmer von US Sassuolo wird von regem Interesse der Schwarz-Gelben berichtet. Der BVB soll sogar schon von konkreten Zahlen gesprochen haben.

Der Plan der Borussia laut der ‚Gazzetta‘: Man verpflichtet den 1,95 Meter großen Sturmtank schon in diesem Winter für 45 Millionen Euro und holt ihn dann im Sommer an Bord, wenn Erling Haaland seine Zelte an der Strobelallee abbricht. Das Problem: Scamacca selbst würde sich gerne im Sommer Inter Mailand anschließen.

Auch der zentrale Mittelfeldspieler Davide Frattesi soll Teil der Gespräche gewesen sein. Bezüglich des 22-Jährigen lehnt Sassuolo aber jegliche Verhandlungen ab.

